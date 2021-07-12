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Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
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Зеленский: нормандский формат может стать площадкой для обсуждения "Северного потока-2"

Зеленский: нормандский формат может стать площадкой для обсуждения "Северного потока-2"

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов, а именно российского газопровода "Северный поток-2". Об этом глава государства сообщил во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент УНН.

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"Я считаю, что нормандский формат может быть площадкой, где могут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже Меркель, что Украина может быть отключена от газа. Мы все рискуем. Газ может не получить и оккупированная территория Донбасса. А это те обязательства, которые брали на себя участники Нормандии", - заявил Зеленский.

Детали

Отметим, что в свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной для газа даже в случае завершения строительства "Северного потока-2".

Добавим

Как заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, президент Владимир Зеленский пытается остановить строительство "Северного потока-2". В случае, если не удастся это сделать, то вопрос компенсации будет касаться возвращения временно оккупированных территорий Украины.

По мнению украинских экспертов, Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией относительно "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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