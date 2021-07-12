Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизацию в сентябре - Арахамия

КИЕВ. 12 июля. УНН. Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект о деолигархизацию во втором чтении уже осенью. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия после заседания фракции, передает корреспондент УНН.

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“Я думаю, что это уже будет осенью, потому что учитывая то, что последний срок подачи поправок в этот четвер..и затем таблицу станки там много поправок и это займет больше недели. То есть ВР фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре вернемся к этому вопросу, ко вторым чтений”, — сказал Арахамия.

Дополнение

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении так называемый законопроект об олигархах, предусматривающий ограничение их влияния на медиа и политиков. По проголосовали 275 народных депутатов, из них 231 — “слуги народа”. Также голоса дали 18 депутатов “За будущее”, 18 “Доверия” и 8 внефракционных.

Как отметили в комментарии УНН в “Слуге народа”, ряд дополнительных законопроектов об олигархах будет направлена на предупреждение деструктивного влияния олигархов на принятие государственных решений.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизацию.