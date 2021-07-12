Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,32 0,0372  EUR: 32,41 0,0865 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5520

Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизацию в сентябре - Арахамия

Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизацию в сентябре - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 12 июля. УНН. Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект о деолигархизацию во втором чтении уже осенью. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия после заседания фракции, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я думаю, что это уже будет осенью, потому что учитывая то, что последний срок подачи поправок в этот четвер..и затем таблицу станки там много поправок и это займет больше недели. То есть ВР фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре вернемся к этому вопросу, ко вторым чтений”, — сказал Арахамия.

Дополнение

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении так называемый законопроект об олигархах, предусматривающий ограничение их влияния на медиа и политиков. По проголосовали 275 народных депутатов, из них 231 — “слуги народа”. Также голоса дали 18 депутатов “За будущее”, 18 “Доверия” и 8 внефракционных.

Как отметили в комментарии УНН в “Слуге народа”, ряд дополнительных законопроектов об олигархах будет направлена на предупреждение деструктивного влияния олигархов на принятие государственных решений.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизацию.

Источник: УНН
Теги: закон, Давид Арахамия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.