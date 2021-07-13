Сегодня состоится заседание Верховной Рады: что в повестке дня

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня состоится пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины. Что в повестке дня, пишет УНН со ссылкой на портал Совета.

Детали

Депутаты планируют рассмотреть Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины” О судоустройстве и статусе судей “и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины с предложениями Президента Украины (реестр. № 3711-д), Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию института старост” с предложениями Президента Украины (реестр. № 4535)

В первом чтении нардепы рассмотрят:

Проект Закона о принудительном исполнении решений (рег. № 5660),

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство (рег. № 5593),

Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины (относительно платежных услуг) (рег. № 4365),

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О библиотеках и библиотечном деле” (новая редакция) (рег. № 5002),

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О защите общественной морали” относительно уточнения некоторых положений относительно защиты малолетних от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера (реестр. № 5330).

Во втором чтении рассмотрят следующие законопроекты:

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (реестр. № 5068),

О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (реестр. № 5069),

О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа (рег. № 3508-д),

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям (рег. № 5009),

О внесении изменений в административного и уголовного законодательства по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины (регистр. № 3959-1),

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественной профильной среднего образования (реестр. № 4629-1),

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине (реестр. № 3476),

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине (реестр. № 3477),

О внесении изменений в статью 21 Закона Украины “О лекарственных средствах” относительно запрета продажи лекарственных средств детям (рег. № 5122),

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (рег. № 2553),

О внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” относительно расширения круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу (реестр. № 4361)

О правилах отбывания административного ареста (рег. № 3047)

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с принятием Закона Украины “О правилах отбывания административного ареста” (реестр. № 3048)

Напомним

Спикер ВР Дмитрий Разумков во время брифинга после Согласительного совета подтвердил, что на этой неделе будет два внеочередных пленарных заседания.