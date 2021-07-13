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Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
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Встреча Зеленского и Меркель длилась более 4 часов

Встреча Зеленского и Меркель длилась более 4 часов

КИЕВ. 13 июля. УНН. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине продолжалась более 4 часов. Об этом сообщили в ОП, пишет УНН.

Детали

Отмечают, что детали разговора президент расскажет во вторник, 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме “Украина 30”.

Напомним

Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и “Северный поток-2”. Президент Украины подчеркнул, что его ввода в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что во время рабочего визита 12 июля в Германии намерено обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода “Северный поток-2”.

Источник: УНН
Теги: Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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