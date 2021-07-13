Встреча Зеленского и Меркель длилась более 4 часов

КИЕВ. 13 июля. УНН. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине продолжалась более 4 часов. Об этом сообщили в ОП, пишет УНН.

Детали

Отмечают, что детали разговора президент расскажет во вторник, 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме “Украина 30”.

Напомним

Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и “Северный поток-2”. Президент Украины подчеркнул, что его ввода в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.