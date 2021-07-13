Верещук: Украине нужен свой, а не заграничный "план Маршалла"

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина должна писать свою историю, а не ждать “план Маршалла” из-за рубежа. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

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“Ожидать „план Маршалла“ и ничего не делать внутри страны — это губительно для нас. И мы это видим по последним решениям, высказываниями и событиями. А будет еще хуже, и нам надо к этому готовиться. Ибо мир очень не уверен.

Посмотрите, что сейчас происходит на Кубе, в Венесуэле, на Гаити. Даже Грузия сейчас не спокойная. Повсюду идут тектонические изменения. И нам надо не „плана Маршалла“ ждать, нам надо самим писать свою историю”, — заявила она.

Контекст

План Маршалла — программа экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны.

Ранее Верещук рассказала о законодательном движение Украины в НАТО.