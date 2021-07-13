Минздрав призвал Раду легализовать медицинский каннабис

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министерство здравоохранения призвало Верховную Раду принять законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях. Такое заявление в Минздраве сделали в день голосования проекта закона в сессионном зале парламента, передает УНН.

Цитата:

"Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду Украины принять законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинскому каннабису в стране и регулирующий его обращение", - говорится в сообщении Минздрава.

Детали

Как отметил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида, легализация марихуаны в медицинских целях - "это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический". "На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - добавил он.

На основании клинических исследований, по данным Минздрава, уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективны при лечении более 50 патологических состояний.

Дополнение

В Верховний Раде зарегистрировали законопроект № 5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности, который также позволит легализовать медицинскую коноплю. Автором его является коллектив нардепов, а не Президент.

Во вторник, 13 июля, в 16:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Рассмотрят вопрос каннабиса.

Что было ранее

Правительство Украины постановлением № 324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.

История вопроса

Организация Объединенных Наций в декабре 2020 года исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор рядом с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как героин.

США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.

На данный момент в Украине разрешено выращивать техническую коноплю с содержанием психоактивного компонента ТГК до 0,08%. Для сравнения: в ЕС разрешенный уровень ТГК в промышленной конопли составляет 0,2%, в США, Канаде и Китае - 0,3%.