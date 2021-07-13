Верещук прокомментировала ожидаемые результаты визитов Зеленского в Германию и США

КИЕВ. 13 июля. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала об ожиданиях от встречи Президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает УНН.

Она уточнила, что Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию в воскресенье вечером. Вчера, 12 июля, он встретился с Меркель.

"От Германии мы ожидаем не много и не мало - четкости в "Северном потоке-2": что и как мы делаем. Так, Германия является нашим стратегическим партнером - и в Нормандской четверке, и в товарообороте. Нам нужно работать с Германией как можно более тесно, сильнее", - сказала Верещук в эфире парламентского телеканала "Рада".

Также Верещук рассказала об ожиданиях от поездки Зеленского в Вашингтон.

"Я осторожна в своих прогнозах, но хочу, чтобы те потуги, которые сегодня делает Президент Зеленский и его внешнеполитическая команда, увенчались успехом.

А успехом для нас будет, если мы приедем в Вашингтон, и после встречи с соответствующими руководителями будет подписано соглашение об обороне и безопасности с Украиной. Будет замечательно, если мы подпишем соглашение в космической отрасли, или в киберзащите - это будет еще лучше. Каждый шаг, который мы наполним содержанием, будет добавлять нам сторицей. Потому что США сейчас переформатируют свою политику на европейском континенте, и мы имеем огромный шанс наполнить новым содержанием наши отношения", - резюмировала она.

Контекст

12 июля президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в конце июля в Вашингтоне.

Утвержденной даты визита ещё нет, но как рабочую источники называют 26 июля.