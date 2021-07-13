Нардепы уходят на летние каникулы до 7 сентября: Рада приняла решение

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии. Календарным планом предусмотрено начать ее 7 сентября, а завершить - 21 января следующего года, передает УНН.

Детали

Верховная Рада приняла календарный план проведения шестой сессии голосами 340 депутатов.

Так, календарным планом предусмотрено начать шестую сессию Верховной Рады девятого созыва 7 сентября 2021 года, а закончить - 21 января 2022 года. Таким образом, летние каникулы продлятся до сентября, однако еще накануне в руководстве парламента отмечали, что будет торжественное заседание Рады 24 августа, в 30-ю годовщину Независимости Украины, а также не исключены внеочередные сессии.

Время проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва по календарному плану отводятся для:

пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 10 недель

работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 6 недель

работы народных депутатов Украины с избирателями - 4 недели

проведения "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 10 часов.

В календарном плане проведения шестой сессии ВР учтено график проведения очередных сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы с 27 сентября по 1 октября 2021 года и с 24 по 28 января 2022 года, праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников, предусмотренных статьей 73 Кодекса законов о труде Украина.

Так, предлагается до Нового года крайнюю пленарную неделю провести с 14 по 17 декабря, а после него - уже 11-14 января и в 18-21 января 2022 года. То есть, нардепы хотят примерно месяц отдыха от пленарных заседаний на новогодне-рождественские праздники.

Дополнение

Крайнее пленарное заседание текущей - пятой - сессии ВР запланировано на 16 июля.

Седьмая сессия должна начаться 1 февраля 2022 года.

Справка

Верховная Рада Украины IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В состав Верховной Рады вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, еще пяти партий по мажоритарной системе и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам. Первое заседание состоялось 29 августа 2019 года.