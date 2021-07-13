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Верещук: мы за минские соглашения, если они не вредят интересам Украины

Верещук: мы за минские соглашения, если они не вредят интересам Украины

Ирина Верещук

КИЕВ. 13 июля. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о приемлемой для Украины модели выполнения "минских соглашений", передает УНН.

Цитата:

"Мы готовы выполнять минские соглашения так, чтобы это не препятствовало нашим национальным интересам. И очевидно, что модель, которую нам предложила Франция и Германия, нам более удобна для выполнения, чем российская", - заявила она в эфире одного из телеканалов.

Вместе с тем, не следует забывать о "формуле Штайнмайера", продолжила нардеп.

"Речь о проведении выборов без контроля над границами. Это сложная формула. У нас есть свое избирательное законодательство, требующее определенного процесса проведения выборов. Надеюсь, что все это понимают, несмотря на то, что выборы могут быть проведены по международным стандартам, с привлечением ОБСЕ", - заявила нардеп.

Дополнение

Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений вторых минских соглашений, касающийся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

Ранее Верещук заявила, что НАТО заинтересовано в состоятельной обороноспособности Украины.

Источник: УНН
Теги: Слуга народа
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