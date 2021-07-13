В СИЗО оккупированного Симферополя, где произошла вспышка коронавируса - удерживают украинских политзаключенных

КИЕВ. 13 июля. УНН. В СИЗО города Симферополя в оккупированном Крыму, где произошла вспышка коронавируса, удерживают украинских политзаключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилу Денисову.

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“В СИЗО города Симферополя во временно оккупированном Крыму, где незаконно содержатся украинские политзаключенные, вспышка коронавирусной инфекции”, — отметила Денисова.

Детали

Она добавила, что систематически требует от оккупационной власти Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных. Но все обращения остаются без соответствующего реагирования.

Денисова также отметила, что адвокаты постоянно информируют ее о непредоставлении медицинской помощи, изъятия лекарств и игнорирование жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также профессиональную врачебную помощь”, — отметила омбудсмен.

Напомним

12 июля активисты сообщили, что единственный следственный изолятор на территории Крыма — подконтрольный Москве симферопольский СИЗО № 1 — закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19, его сотрудники проводят дезинфекцию в защитных костюмах.

Ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму у детей в “Артеке” обнаружили коронавирус.