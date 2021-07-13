Не об меньшинствах: Зеленский анонсировал закон о национальных сообществах

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине работают над разработкой закона о национальных сообществах. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что речь идет именно о национальных сообществах, а не национальных меньшинствах. Об этом он заявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент УНН.

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"Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Именно сообществах, а не меньшинствах. Поскольку ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством, не должна чувствовать себя менее важной, или менее защищенной", - сказал Зеленский.

Что было ранее

Ранее Зеленский заявлял, что Украине придется заботиться о национальных меньшинствах, которые ее населяют, а иначе мы можем получить ситуацию, подобную ситуации в Крыму или на востоке Украины.

Дополнение

К примеру отношения Украины и Венгрии в течение последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Так, Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.

Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона "Об образовании", который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств. Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.