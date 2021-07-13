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Нормандская встреча откладывается из-за России - Зеленский

Нормандская встреча откладывается из-за России - Зеленский

КИЕВ. 13 июля. УНН. Нормандская встреча откладывается из-за позиции России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Нормандская встреча должна быть. Все видят, что нормандскую встреча сегодня отдаляет, так наработанные кластеры — это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработанный немецкой стороной, согласованный Францией, и мы в принципе за. Он передан Российской Федерации. И мы видим, что откладывается нормандская встреча именно из-за позиции России. Это важно, что мы втроем это понимаем”, — рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент России Владимир Путин обсуждал в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность организации встречи на уровне глав МИД в нормандском формате.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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