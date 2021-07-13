Разумков созвал дополнительное заседание ВР по требованию Зеленского: на рассмотрении экологические вопросы

КИЕВ. 13 июля. УНН. В четверг, 15 июля, в 16:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, которое сам обнародовал во вторник, передает УНН.

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"Подписал распоряжение о созыве в четверг внеочередного заседания Верховной Рады по требованию Президента Украины. Уже традиционно оно начнется в 16:00", - сообщил Разумков в Facebook.

Детали

На повестке дня - преимущественно экологические инициативы, но есть и другие проекты законов:

"О государственном экологическом контроле" (№ 3091),

"О территориях Изумрудной сети" (№ 4461),

по промышленному загрязнению (№ 4167),

о сохранении лесов (№ 5650),

о регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№ 5339),

об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№ 3576),

по имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№ 2351),

о внедрении электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№ 5463).

"В целом к рассмотрению предложено 13 законопроектов", - отметил Разумков.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова о созыве на вторник, 13 июля, внеочередного заседания парламента - на 16 часов, на котором предлагается рассмотреть в частности вопрос легализации медицинского каннабиса. Разумков созвал это заседание.