Зеленский хочет гарантий "нормального" газоснабжения на 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2"

КИЕВ. 13 июля. УНН. В случае запуска российского проекта газопровода "Северный поток-2" Украина должна иметь гарантии нормального газоснабжения на 10-15 лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент УНН.

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"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долл. ежегодно. Если мы говорим о зеленом курсе Украины, куда мы идем, это о чем? Уменьшение добычи и использования газа, и также это уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на это деньги? 2 млрд - это часть, кстати, этих денег, которые мы так тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию..." - сказал Зеленский.

Он отметил, что на переход к зеленой энергетике Украины понадобится 10-15 лет.

"То есть, мы на десять лет должны быть обеспечены. Не только двумя миллиардами. Наши люди получают газ. Украинского газа недостаточно, поэтому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение. Эти гарантии нам нужны", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Во время визита в ФРГ Владимир Зеленский обсуждал вопрос "Северного потока-2". В частности, провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также кандидатом в канцлеры ФРГ, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и "Северный поток-2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.