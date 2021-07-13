Зеленский о статье Путина об Украине: как только найду время, подробно почитаем

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проанализирует и даст ответ на статью президента России Владимира Путина об украинцах и россиянах. Об этом Президент заявил во время пресс-конференции на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент УНН.

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"Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, подробно почитаем. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ. Она же якобы написана и на украинском, значит надо, чтобы мы что-то ответили, подумаем", - заявил Зеленский.

Детали

В частности, Президент акцентировал внимание на том, что для написания статьи Путин якобы приложил много усилий.

"Что касается этого времени, я думаю, что мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу президентов Украины и РФ времени-то не хватает... Я не знал, на что он тратит это время, и сейчас я вижу результат", - заявил Зеленский.

"Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что не имел возможности прочитать всю статью Путина из-за насыщенного рабочего дня.

Относительно тезиса о братских народах, Зеенський отметил: "Нас забывают, когда мы говорим о победе "над фашизмом" во Второй мировой войне, и сколько потеряно было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братский народ. Это не по братски, мне кажется. Как-то на русском говорят: "это не по братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля".

Что было ранее

30 июня Путин заявил, что планирует написать статью, в которой хочет доказать, что украинцы и россияне якобы "один народ". Тогда же российский президент объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список "недружественных стран".

12 июля Путин опубликовал ранее обещанную статью о том, что украинцы и россияне якобы "один народ", где он объяснил свои взгляды на данный вопрос.