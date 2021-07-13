КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что русский язык не является собственностью России. Об этом Президент заявил во время выступления на Всеукраинском форуме “Украина 30. Гуманитарная политика”, передает корреспондент УНН.

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“Я считаю, что русский язык — это не собственность России”, — сказал Зеленский.

Кроме того, он рассказал, как однажды в Днепропетровской области спорил с людьми, которые говорили, что украиноязычные воевали с русскоязычными.

По его словам, за независимость Украины погибло много русскоязычных украинцев, а вопросом языка манипулирует Россия.

Дополнение

Ранее экс-пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель заявляла, что “украинский русский язык” является частью культурного разнообразия Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что вопрос языка “не на повестке” и украинский язык полностью защищен.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что проанализирует и даст ответ на статью президента России Владимира Путина о украинцах и русских.