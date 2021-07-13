Мэр Одессы Труханов опять поехал в командировку к "побратимам" - в городе разруха

КИЕВ. 13 июля. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов на 3 дня поехал в Румынию - праздновать 30-летие побратимских отношений с Констанцей. Управлять Одессой будет его первый заместитель - Михаил Кучук, сообщает УНН.

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“Отбываю в командировку в город-побратим Констанца (Румыния) сроком на 3 (три) календарных дня — с 12 по 14 июля 2021 года, для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 30-летия побратимских отношений”, — написал он в распоряжении.

Вместе с Трухановым в командировку уехали еще 5 человек, заместитель городского головы Олег Брындак и коллеги из департаментов туризма и международного сотрудничества.

“На период командировки исполнение обязанностей городского головы возлагаю на Кучука Михаила Ильича — первого заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета”, — распорядился Труханов.

Дополнение

За последнее время в Одессе участились случаи обвалов жилых и нежилых зданий. Только летом было зафиксировано несколько таких случаев. Так 6 июля на Молдаванке произошло сразу два обвала зданий, в результате чего погибла 83-летняя женщина. По этому поводу Нацполиция начала расследование. 27 июня в Одессе в здании на улице Скосной произошло обрушение крыши и стен второго этажа. 12 июня со здания главпочтамта обвалилась часть фасада. Уже через два дня на улице Атамана Головатого, 34, рано утром в понедельник произошел обвал старого административного здания — бывшего банка. На днях также обрушился дом Либмана.

К слову

Михаил Кучук, который отвечает в Одессе за строительство, сам неоднократно был замечен в нарушениях градостроительных норм. В частности это касается его фирм, владеющих отелем-дельфинарием "Немо".

На днях НАЗК сообщил, что заинтересовалось декларацией Кучука — одного из самых богатых чиновников Украины.