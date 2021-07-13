Сытник считает НАБУ все еще мощным антикоррупционным органом - граждане и парламентарии думают иначе

КИЕВ. 13 июля. УНН. Директор НАБУ Артем Сытник дал положительную оценку деятельности антикоррупционных органов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу бюро.

"В Украине создана и функционирует мощная антикоррупционная инфраструктура в составе НАБУ, САП и НАПК, которая уже демонстрирует результаты своей деятельности. Сейчас важно защитить построенное", - отметил Сытник.

Он также заявил о наступлении на независимость антикоррупционных органов, указывая, что это спровоцировано расследованиями по топ-корупции, а также фактами привлечения к ответственности лиц, считавшихся ранее "неприкосновенными" в Украине".

Дополнение

Впрочем, общество другого мнения. Результаты опроса, проведенного недавно компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего, показали, что украинским антикоррупционным органам - НАБУ и САП - не доверяет больше половины украинцев.

Неэффективность НАБУ подтверждает также парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныце". Она начала свою работу в январе и на днях утвердила отчет по результатам полугодовой работы.

Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должен организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".