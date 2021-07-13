Бойкот "Кернел" из-за рейдерства: министра АПК Лещенко призвали отказаться от "рукопожатия" с Веревским

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине объявили бойкот агрогиганту "Кернел" за рейдерство земли покойного нардепа Валерия Давыденко. Публичных и авторитетных лиц призывают отказаться от участия в пиар-мероприятиях компании, сообщает УНН.

Детали

Соответствующее письмо-обращение к министру аграрной политики Роману Лещенко опубликовала жена Валерия Давыденко Людмила.

Людмила Давыденко, вдова покойного основателя "Агродом" Валерия Давыденко, обратилась к министру аграрной политики и продовольствия Украины Роману Лещенко с просьбой не поддерживать публичное мероприятие, которое организует агрохолдинг "Кернел", который по ее информации, причастен к рейдерству земель их семейного бизнеса, передает УНН со ссылкой на ее Facebook.

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"Сейчас я делаю все возможное, чтобы защитить дело всей жизни моего покойного мужа - компанию СП "Агродом" - от недружественного поглощения и агрессии агрогиганта "Кернел". Из открытых источников я узнала о том, что "Кернел" 15 июля 2021 года на базе инновационно-технологического комплекса в селе Фарбоване в Киевской области намерена провести мероприятие с Вашим участием.

СМИ сообщают, что "Кернел" "анонсировал проведение Дня поля для партнеров программы Open Agribusiness и агропроизводителей в уникальном для Украины формате дискуссионных поединков - аграрных рингов".

Я не знаю, что вкладывают в словосочетание "аграрный ринг" в компании "Кернел". Но, на опыте своей семьи, я убедилась, что агрохолдинг господина Веревского цинично превращает украинский рынок сельскохозяйственного производства даже не в "ринг", а в "лобное место", - отметила Давыденко.

Добавим

Она рассказывает, что их семейная компания "Агродом" - один из ведущих сельскохозяйственных производителей Черниговской области, основателем которого был покойный Валерий Давыденко. 100% корпоративных прав на "Агродом" принадлежало его матери, Валентине.

В 2019 году "Агродом" заключил с "Кернел" ряд договоров об обеспеченном заеме, а в 2020 году, буквально через несколько дней после смерти Валерия Давыденко, "Кернел" установил контроль над "Агродомом", по-моему, сомнительным образом.

"76% корпоративных прав, находящихся в залоге по договору об обеспеченном заеме, перешли к связанным с "Кернел" субъектам. Никакой компенсации первоначальная хозяйка Валентина Давыденко не получила. Важно, что она вообще не имела и не имеет планов продавать предприятие", - рассказала жена покойного Давыденко.

Когда Валентина Давыденко обратилась в суды с требованием о возврате корпоративных прав законному владельцу, лица, связанные с "Кернел" прибегли к новой схеме. Ими было создано "зеркальное" предприятие - с тем же названием, юридическим адресом и руководителем. Все отличие - лишь одна точка в названии: "Агродом". (Агродом с точкой). Так "Кернел" решил оперативно забрать земли крестьян, которые сотрудничали с семейной компанией Давыденко.

"Уважаемый Роман Николаевич! Я призываю Вас отказаться от участия в мероприятии, которое, для решения своих пиар-задач, организует один из самых проблемных участников украинского аграрного рынка! Приняв участие в "аграрном ринге", Вы, тем самым, дадите повод компании, что грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства! Выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", Вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, что несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки", - подчеркнула Давыденко.

Контекст

"Кернел" анонсировал проведение "Дня поля" в формате Агроринга. Среди приглашенных: министр агрополитики Роман Лещенко, эксминистр развития экономики Тимофей Милованов, генеральный директор и основатель компании Concorde Capital, Ironman Игорь Мазепа, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник, заместитель председателя Всеукраинского аграрного Совета Михаил Соколов и др.

Ранее УНН побывал в эпицентре конфликта. Селяне подтверждают, что представители "Кернел" ввели их в заблуждение, предлагая подписать договоры аренды земли с их компанией-клоном "Агродом". (С точкой). Они не хотят работать с "Кернел" и намерены продлить договоры аренды земли с семьей Давыденко.