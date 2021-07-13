Суд в Николаеве лишил русский язык статуса регионального

КИЕВ. 13 июля. УНН. Николаевский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального в Николаеве. Об этом сообщил во вторник, 13 июля, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает УНН.

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"После повторного обращения Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - сообщил языковой омбудсмен в Facebook.

Детали

По информации Николаевской областной прокуратуры, решение было принято 8 июля.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики", - добавил Кремень.

Дополнение

КСУ во время заседания 28 февраля 2018 года принял решение, согласно которому принятый в 2012 году Закон "Об основах государственной языковой политики" признается не соответствующим Конституции Украины.

После этого в регионах начали отменять региональный статус русского языка.

По информации, которой располагает Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.