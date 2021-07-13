Аваков заявил, что подал в отставку

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подал заявление об отставке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

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"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - подписал заявление Аваков.

Дополнение

Арсен Аваков - неизменный министр внутренних дел Украины с февраля 2014 года, возглавляет МВД уже при двух президентах и в нескольких правительствах. Слухи о его возможной отставке за это время появлялись несколько раз, а последний раз - весной этого года.

Что было раньше

Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Также сообщалось, что Президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 13 июля, ожидают на заседании парламентской фракции "Слуги народа". Будут рассматривать кадровые вопросы, в частности относительно министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и в случае доказательства их невиновности готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.