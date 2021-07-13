Рада приняла за основу закон Зеленского о миллионные штрафы за контрабанду

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект № 5420 о “криминализации контрабанды”. “За” проголосовали 255 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, законопроектом об изменениях в Уголовный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров предлагается криминализировать:

— контрабанда товаров, контрабанду подакцизных товаров в значительных, крупных размерах, или совершенных ранее судимым лицом, по предварительному сговору с использованием власти, служебного положения, или организованной группой, а так же специальный рецидив и повторность.

— недостоверное декларирование товаров в значительных, крупных, особо крупных размерах, или совершенные по предварительному сговору с должностным лицом таможенного органа, или содействие в любой форме должностным лицом таможенного органа совершению таких действий с использованием власти или служебного положения, а так же специальный рецидив и повторность.

Также в законопроекте предложенно уточнить состав уже имеющихся статей о контрабанде наркотических средств, и о контрабанде лесоматериалов, признав квалифицирующим признаком “действия, направленные на перемещение” вместо “перемещение”.

Напомним

23 апреля 2021 года Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров.

Также 2 апреля на заседании СНБО было введено персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.