Ивченко: военно-оборонный комплекс оказался под угрозой скрытой приватизации

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада сегодня приняла проект закона № 3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. Вместе с тем заместитель председателя партии “Батькивщина” народный депутат Вадим Ивченко считает, что из-за не учтенных в законопроект поправках весь военно-оборонный комплекс оказался под угрозой скрытой приватизации, сообщает корреспондент УНН.

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“Нельзя создавать толк и передавать часть военно-оборонного комплекса в хозяйственное ведение. Это означает, что когда пойдут правоотношения с должниками или с кем-либо другим, то через хозяйственное ведение это легко приватизируется или забирается за долги. Мы против, поэтому правки „Батькивщины“ направлены, чтобы защитить военно-оборонный комплекс от скрытой приватизации через хозяйственное ведение, которое предлагается непосредственно в этом законопроекте”, — заявил Ивченко.

Детали

Отдельно парламентарий отметил, что во время военных действий на территории Украины необходимо руководствоваться в первую очередь национальными интересами, а не принимать закон, который нарушает статьи Конституции и отдаляет государство от управления оборонным комплексом.

“Законопроект не будет способствовать необходимому оборонном обеспечению экономической безопасности, защите интересов государства, оказывать услуги в интересах обороны для оснащения и материального обеспечения безопасности и обороны, а лишь узаконивает произвол Укроборонпрома”, — предупредил Вадим Ивченко.