Рада приняла за основу законопроект об усилении деятельности АМКУ

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 5431 относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины. "За" проголосовали 245 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, документом предлагается усовершенствовать понятийно-категориальный аппарат законодательства о защите экономической конкуренции и механизм контроля за концентрациями субъектов хозяйствования, закрепить механизм установления приоритетов деятельности АМКУ.

Также, отмечается относительно определения порядка проведения проверок субъектов хозяйствования. Также речь идет об усовершенствовании механизма освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий; ввести институт урегулирования по делам и тому подобное.

Добавим

12 июля на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики его члены признали, что законопроект №5431, который предусматривает проведение реформы законодательства о защите экономической конкуренции, не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Напомним

Также на внеочередном заседании сегодня Верховная Рада провалила голосование по легализации медицинского каннабиса и одобрила закон о ликвидации Укроборонпрома.