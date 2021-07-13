Основным кандидатом на должность министра МВД является Монастырский

КИЕВ. 13 июля. УНН. Основным кандидатом на должность министра внутренних дел вместо Арсена Авакова является председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он присутствует на заседании фракции "Слуги народа". Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.

Цитата

"Основным кандидатом на должность министра внутренних дел является председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский", - сообщил источник.

Также источник сообщил, что Монастырский присутствует на фракции.

Что было раньше

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подал заявление об отставке.

Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Также сообщалось, что Президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 13 июля, ожидают заседании парламентской фракции "Слуги народа". Будут рассматривать кадровые вопросы, в частности относительно министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и в случае доказательства их невиновности готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.