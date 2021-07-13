Зеленский предложил Монастырского на пост главы МВД. "Слуги" поддержали

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Устенко и Александр Качура, передает УНН.

Детали

Так, Качура в Telegram написал, что на заседании фракции присутствовал Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что президент предложил Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Цитата

"Фракция поддержала предложение аплодисментами! Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу", - добавил нардеп.

Добавим

Информацию о кандидатуре Монастырского подтвердил и нардеп Алексей Устенко в Facebook.

"Поздравляю коллегу Дениса Монастырского, которого предложил Президент в качестве кандидата на должность министра МВД", - написал Устенко.

Напомним

Сегодня стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.