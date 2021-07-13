Монастырский согласился возглавить МВД

КИЕВ. 13 июля. УНН. Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции "Слуги народа", передает корреспондент УНН.

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"По итогам фракции, я могу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни - ответить: "Да" на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел. Я понимаю на какую жертву иду - как человек, как личность, как политик, но я сделал выбор и буду претендовать на эту должность", - сказал Монастырский.

По его словам, завтра профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

"После завтра состоится голосование об отставке и, вероятно, в пятницу состоится еще одно заседание комитета правоохранительной деятельности и, соответственно, рассмотрение представление на назначение министра МВД", - рассказал Монастырский.

Что было раньше

Во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.



Сегодня стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.