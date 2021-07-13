В США считают "Северный поток-2" плохим делом

КИЕВ. 13 июля. УНН. В США "Северный поток-2" считают плохим делом. Об этом в интервью одному из телеканалов сообщил заместитель Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, передает УНН.

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"Северный поток-2 - это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Плохо для Польши и Балтийских стран. Мы ввели санкции против российских компаний, принимавших в этом участие, также пытались дать пространство дипломатии для работы...", - сказал Джордж Кент.

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Газопровод, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, планировали достроить в 2019 году. Однако из-за санкций США против исполнителей и партнеров проекта его реализация затормозилась. Сейчас первая нить трубы уже завершена, в "Газпроме" заявляли, что газ пустят уже в этом году.

Вашингтон считает "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности Европы - в Белом доме заявляли, что Москва будет использовать трубу как политический инструмент в диалоге с ЕС.

В Германии называли американские санкции вмешательством во внутренние дела и отмечали, что в ближайшие десятки лет энергетика страны не готова к отказу от российского газа.

В конце мая Байден заявил, что введение новых санкций против "Северного потока-2" непродуктивно с точки зрения выстраивания отношений с Европой, к тому же проект уже практически завершен.