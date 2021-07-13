Арахамия опроверг информацию об отставке Малюськи и Тарана

КИЕВ. 13 июля. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию об отставке министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи. Об этом он заявил после заседания фракции, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, будет ли отставка Малюськи и Тарана, Арахамия ответил: "Нет, не будет. У нас нет даже времени".

Детали

Также Арахамия заявил, что не знает откуда журналисты взяли информацию об отставке Малюськи и Тарана.

"Малюська, Таран, Абрамовский. Вы зашугали сегодня весь Кабмин. Весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что секретное какое-то совещание, кадровые вопросы и все журналисты пишут новые фамилии. Поэтому я не хочу даже таких сигналов подавать, потому что это разбалансирует работу государственного органа", - сказал Арахамия журналистам.

Дополнение

Ранее СМИ сообщали, что после информации об отставке главы МВД Арсена Авакова речь идет о замене министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

Что было раньше

Сегодня стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.



Во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.