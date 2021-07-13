Арахамия опроверг информацию об отставке Малюськи и Тарана
Давид Арахамия
КИЕВ. 13 июля. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию об отставке министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи. Об этом он заявил после заседания фракции, передает корреспондент УНН.
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На вопрос, будет ли отставка Малюськи и Тарана, Арахамия ответил: "Нет, не будет. У нас нет даже времени".
Детали
Также Арахамия заявил, что не знает откуда журналисты взяли информацию об отставке Малюськи и Тарана.
"Малюська, Таран, Абрамовский. Вы зашугали сегодня весь Кабмин. Весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что секретное какое-то совещание, кадровые вопросы и все журналисты пишут новые фамилии. Поэтому я не хочу даже таких сигналов подавать, потому что это разбалансирует работу государственного органа", - сказал Арахамия журналистам.
Дополнение
Ранее СМИ сообщали, что после информации об отставке главы МВД Арсена Авакова речь идет о замене министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.
Что было раньше
Сегодня стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.
Во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.
Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.