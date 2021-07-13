Арахамия прогнозирует более 300 голосов за назначение Монастырского на пост главы МВД
Давид Арахамия
КИЕВ. 13 июля. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что за назначение председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел в Верховной Раде проголосует более 300 нардепов. Об этом он заявил после заседания фракции, передает корреспондент УНН.
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"Думаю, что за Монастырского будет более 300 голосов", - сказал Арахамия.
Что было раньше
Сегодня стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.
Во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.
Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел.
Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.