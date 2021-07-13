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Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова
Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова
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Фракция "Слуга народа" проведет закрытый "внутренний форум" с участием Зеленского и министров 17 июля

Фракция "Слуга народа" проведет закрытый "внутренний форум" с участием Зеленского и министров 17 июля

КИЕВ. 13 июля. УНН. Фракция "Слуга народа" 17 июля проведет закрытое мероприятие с участием Президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после заседания фракции, передает корреспондент УНН.

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"Мы хотим пригласить в том числе и представителей Кабмина, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и поэтому будет событие на целый день. Внутренний форум, можно так сказать. Это будет закрытое мероприятие", - сказал Арахамия.

Дополнение

Во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел.

Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа
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