COVID-сертификат и завершение строительства нового корпуса "Охматдет": повестка дня Кабмина

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 июля, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности о внесении изменения в приложение к Порядку формирования и использования COVID-сертификата и закупке товаров для завершения строительства нового лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Детали

В частности, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений Кабмина:

об утверждении соглашения с правительством Литвы о тарифах консульского сбора за оформление долгосрочных (национальных) виз,

об образовании бюджетного учреждения Украинский ветеранский фонд,

о внесении изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни. Проект постановления разработан для совершенствования формирования сертификата. Принятие проекта постановления, которым предусматривается улучшение внедрения и использования в Украине COVID-сертификатов, технически совместимых с внедренными в ЕС, как ожидается, позволит обеспечить большее количество граждан возможностью выезда, транзитного проезда и пребывания на территории иностранных государств, в частности государств-членов ЕС, а также дополнительными возможностями по контролю соблюдения ограничительных противоэпидемических мероприятий в Украине.

о дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц. Проектом акта предлагается с 1 июля 2021 года:

бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены по нормам закона № 2262 до 1 марта 2018 года, установить ежемесячную доплату в сумме 2000 грн;



установить для военнослужащих, лиц начальствующего рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейских и других лиц, пенсии которым назначались по нормам закона № 2262, минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 грн;



увеличить для участников боевых действий минимальную пенсионную выплату до уровня 3 893,4 грн.

Кроме того, правительство рассмотрит некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины Независимости Украины. Проект постановления разработан Министерством здравоохранения Украины с целью завершения строительства нового лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава.

Кабмин также рассмотрит проекты распоряжений правительства:

о подписании дополнительного соглашения № 1 между правительством Украины и Европейской комиссией, действующей от имени ЕС, о внесении изменений в соглашение о финансировании "U-LEAD с Европой Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза" (ЕNI/2019/041-703),

об одобрении концепции Государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми на период до 2025 года,

о некоторых вопросах организации и обеспечения подготовки сборной команды Украины и ее участия в 2021 году в международных спортивных соревнованиях "Игры Воинов".

Дополнение

5 июля сообщалось, что цифровые COVID-сертификаты в Украине уже доступны первым пользователям "Дія".

Ранее Премьер заявлял, что Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами по запуску цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса.