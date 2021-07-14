Два внеочередных: Разумков созвал сегодня еще одно заседание Рады

КИЕВ. 14 июля. УНН. В среду, 14 июля, в 14:00, в дополнение к внеочередному заседанию в четверг, состоится внеочередное заседание Верховной Рады - для рассмотрения двух вопросов. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, которое сам обнародовал в среду, передает УНН.

Цитата:

"В связи с требованием 156 народных депутатов подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания - сегодня, в 14:00", - сообщил Разумков в Facebook, обнародовав соответствующее распоряжение.

Детали

Всего в повестке дня два вопроса:

проект закона о внесении изменений в ЗУ "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (АРМА) относительно гарантий прав украинских и иностранных инвесторов (рег. № 5141);

проект закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" (реестр. № 5440).

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова о созыве на вторник, 13 июля, внеочередного заседания парламента - на 16 часов, на котором предлагается рассмотреть в частности вопрос легализации медицинского каннабиса. Разумков созвал это заседание. Вопрос каннабиса на нем провалили.