ЕС одобрил разрешение на въезд туристам из Украины - СМИ

КИЕВ. 14 июля. УНН. Европейский Союз одобрил разрешение на въезд граждан Украины и еще некоторых стран в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Список таких стран должен быть обновлен официально 15 июля, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который освещает темы политики ЕС в отношении восточных стран-соседей, передает УНН.

Цитата:

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС", - сообщил журналист в Twitter.

Детали

По его словам, список должен быть официально обновлен завтра.

"Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", - добавил Йозвяк.

Ранее

Ранее в МИД выразили надежду , что решение ЕС о разрешении въезда украинцам будет в ближайшее время.

