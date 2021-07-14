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ЕС одобрил разрешение на въезд туристам из Украины - СМИ

ЕС одобрил разрешение на въезд туристам из Украины - СМИ

КИЕВ. 14 июля. УНН. Европейский Союз одобрил разрешение на въезд граждан Украины и еще некоторых стран в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Список таких стран должен быть обновлен официально 15 июля, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который освещает темы политики ЕС в отношении восточных стран-соседей, передает УНН.

Цитата:

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС", - сообщил журналист в Twitter.

Детали

По его словам, список должен быть официально обновлен завтра.

"Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", - добавил Йозвяк.

Ранее

Ранее в МИД выразили надежду , что решение ЕС о разрешении въезда украинцам будет в ближайшее время.

Дополнение

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и реагирование на COVID-19 в целом, а также надежность доступной информации и источников данных. Взаимность также следует учитывать в каждом конкретном случае.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также приобщены к этой рекомендации.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Коронавирус, туризм
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