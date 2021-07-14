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Верещук: Аваков написал заявление об увольнении с должности министра МВД по предложению Зеленского

Верещук: Аваков написал заявление об увольнении с должности министра МВД по предложению Зеленского

Ирина Верещук

КИЕВ. 14 июля. УНН. Арсен Аваков написал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел, получив предложение от Президента Владимира Зеленского. Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сказала журналистам у здания парламента, передает УНН.

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"Аваков остается профессионалом, но 7 лет пребывания в должности... Всегда приходит то время, когда нужно что-то менять. Президент вчера (13 июля - ред.) на фракции сказал то же, Аваков является мощным человеком и профессионалом, но пора и это решение Президента на которое он имеет право конституционно", - сказала она.

Зеленский не сообщил народным депутатам причину, в связи с которой предложил Авакову написать заявление об увольнении, говорит Верещук.

"Господин Аваков осознанно принял предложение Президента об отставке", - резюмировала нардеп.

Дополнение

Арсен Аваков - неизменный министр внутренних дел Украины с февраля 2014 года, возглавляет МВД уже при двух президентах и в нескольких правительствах. Слухи о его возможной отставке за это время появлялись несколько раз, а последний раз - весной этого года. Что было ранее Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков
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