Правительство сегодня повысит пенсии военным

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня примет решение о повышении пенсий военнослужащим. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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"Как было анонсировано ранее, сегодня мы примем решение о повышении пенсий военным. Вопрос требует неотложного решения... Сегодня это будет сделано, и сотни тысяч военных и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты", - сказал Шмыгаль.

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Добавим, что ранее сообщалось, что в частности предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривен.

Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

К слову

Ветераны силовых структур сегодня, 14 июля, пытались прорваться в Верховную Раду после того, как к ним не вышел председатель ВР Дмитрий Разумков. Требовали пересмотра пенсий.