Общественник назвал зарплаты сотрудников НАБУ

КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель организации ОО “Совет общественного контроля” Олег Шрам в своем Facebook опубликовал, как изменились зарплаты сотрудников НАБУ с 2018 года по сей день, передает УНН.

Средняя ежемесячная зарплата обычного сотрудника НАБУ, по его словам, составляет 65 тыс. грн.

“Среднемесячные затраты (в тыс. грн.) на оплату труда 1-го госслужащего НАБУ: 2018 — 53,7, 2019 — 59,1, 2020 — 74,5, 2021 — 65”, — написал Шрам.

Оплата труда рядового сотрудника с 2018 года выросла более чем на 10 тыс. грн, а вот у начальства эта сумма превышает 50 тыс. грн.

“Среднемесячные затраты (в тыс. грн.) на денежное обеспечение 1-го лица начальствующего состава НАБУ: 2018 — 49,9, 2019 — 66, 2020 — 86,2, 2021 — 103,3”, — отметил Председатель “Совет общественного контроля”.

Шрам добавляет, что несмотря на повышение зарплат, которые выплачиваются с налогов украинцев, эффективность НАБУ — пропорциям не соответствует.

“Возросла ли эффективность работы НАБУ так, как возросли расходы на содержание его сотрудников, вопрос риторический”, — резюмировал он.

Дополнение

Временная следственная комиссия Верховной Рады по оценке критического состояния “Укрзализныци” констатировала неудовлетворительную работу НАБУ. По их данным, спецотдел детективов бюро, который был создан для противодействия коррупции на железной дороге — бездействует и занимается делами, которые не имеют отношения к обязанностям спецотдела.

Ранее УНН писал, что в прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело по “Укрзализныце”, пятилетней давности. Текущую коррупцию антикоррупционеры фактически игнорируют.