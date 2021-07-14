После протестов: правительство повысило пенсии военным

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины ввел дополнительную социальную защиту отдельных категорий лиц, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 июля.

На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года нужно 5 311,8 млн грн.

Отметим, ранее анонсировалось, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривен.

Также, как ожидается, будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

Дополнение

Ветераны силовых структур сегодня, 14 июля, пытались прорваться в Верховную Раду после того, как к ним не вышел председатель ВР Дмитрий Разумков. Требовали пересмотра пенсий.