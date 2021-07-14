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Нардепы приняли в первом чтении законопроект о принудительном исполнении решений

Нардепы приняли в первом чтении законопроект о принудительном исполнении решений

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О принудительном исполнении решений". Законопроект "О принудительном исполнении решений" (№ 5660) поддержали 274 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Целью документа является комплексное совершенствование процесса принудительного исполнения решений. Законопроектом, в частности, определяются общие принципы и порядок осуществления принудительного исполнения решений, а также правовой статус, задачи, организация деятельности субъектов исполнения решений.

Документом также предлагается ввести начальную подготовку (прохождение обучения и стажировки лица, которое намеревается осуществлять деятельность частного исполнителя, после сдачи квалификационного экзамена), сократить с шести месяцев до трех срок, по истечении которого лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, имеет право составить его повторно.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать становлению общих принципов и порядка осуществления принудительного исполнения решений.

Напомним

Сегодня в 14:00, в дополнение к внеочередному заседанию в четверг, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады - для рассмотрения двух вопросов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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