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Украинским COVID-сертификатам установили срок действия

Украинским COVID-сертификатам установили срок действия

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов - 72 часа, передает корреспондент УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

Отметим, что правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни.

Дополнение

5 июля сообщалось, что цифровые COVID-сертификаты в Украине уже доступны первым пользователям "Дія".

Ранее Премьер заявлял, что Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами по запуску цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, документы
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