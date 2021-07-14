Украинским COVID-сертификатам установили срок действия

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов - 72 часа, передает корреспондент УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

Отметим, что правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни.

Дополнение

5 июля сообщалось, что цифровые COVID-сертификаты в Украине уже доступны первым пользователям "Дія".

Ранее Премьер заявлял, что Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами по запуску цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса.