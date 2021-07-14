Нардепы оперативно провели внеочередное заседание: что проголосовали

КИЕВ. 14 июля. УНН. Сразу по завершении очередного пленарного заседания нардепы провели внеочередное заседание ВР, созванное по требованию 156 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Для полного исчерпания повестки дня внеочередного заседания нардепам понадобилось несколько минут - все вопросы голосовались без обсуждения. Все были поддержаны.

Итак нардепы проголосовали за следующие законопроекты:

• проект закона о внесении изменений в ЗУ "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (АРМА) относительно гарантий прав украинских и иностранных инвесторов (рег. № 5141) - в документе в частности говорится об ограничении полномочий Национального агентства по части принудительной продажи имущества, находящегося в управлении АРМА, до приговора суда;

• проект закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" (реестр. № 5440) - документом временно, до 1 января 2024 года, разрешено субъектам хозяйствования реализовывать сельскохозяйственную продукцию как органическую и использовать надпись "органический продукт" в собственных именах продуктов и торговых марках, а также - обозначение и надписи "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик" и/или любые однокоренные и/или производные слова от этих слов с приставками "био-", "эко-" в случае наличия у них действующего сертификата, выданного органом иностранного сертификации.

Оба законопроекта приняты в целом.

Напомним

Сегодня в 14:00, в дополнение к внеочередному заседанию в четверг, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады - для рассмотрения двух вопросов.