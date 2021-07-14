Каждая страна ЕС будет принимать отдельное решение о въезде украинцев - МИД

КИЕВ. 14 июля. УНН. После рекомендаций Европейского Союза открыть внешние границы для туристов из Украины каждая страна-член блока будет отдельно принимать свое решение о такой возможности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что Европейский Союз включил Украину в "зеленый список" стран и рекомендует отменить ограничения на путешествия украинцев.

Цитата:

"Окончательное решение за странами-участницами, но фактически Европейский Союз дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это восстановление полноценного действия безвиза", - сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что это лишь первый шаг.

"Решение ЕС является рекомендацией. Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный "зеленый список" и об определении условий въезда на их территорию", - пояснил Кулеба.

По его словам, он уже поручил посольствам активно работать с европейскими партнерами, чтобы Украину включили в национальные "зеленые списки" и чтобы условия въезда были максимально упрощенными.

"Подчеркиваю одну деталь, когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемиологическим показаниям", - рассказал министр.

Что было ранее

Ранее стало известно, что ЕС одобрил разрешение на въезд граждан Украины и еще некоторых стран в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Список таких стран должен быть обновлен официально 15 июля.

Дополнение

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и реагирование на COVID-19 в целом, а также надежность доступной информации и источников данных. Взаимность также следует учитывать в каждом конкретном случае.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также приобщены к этой рекомендации.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.