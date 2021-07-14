Профильный комитет рекомендовал Раде самой определиться относительно отставки Авакова

КИЕВ. 14 июля. УНН. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования относительно поддержки или неподдержки заявления министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке с занимаемой должности, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, комитет рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования относительно поддержки или не поддержки заявления Авакова об отставке с должности министра внутренних дел. За - 13 голосов, пятеро - воздержались.

Аваков был приглашен на заседание комитета, однако он не присутствовал. Причина не известна.

Кандидат на пост главы МВД, председатель этого комитета Денис Монастырский присутствовал, но решил не участвовать в голосовании.

Что было ранее

13 июля стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

Во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел.

Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Так, голосование за отставку Авакова в Раде ожидается уже завтра, а голосование по назначению на должность главы МВД нардепа Дениса Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.