Нардеп Ивченко призвал Раду защитить пчеловодство: это стратегическая отрасль для Украины

КИЕВ. 14 июля. УНН. Представители пчеловодческих организаций сегодня в парламенте призвали народных депутатов не голосовать за лоббистский альтернативный законопроект "Слуг народа" № 5274-1 от 26.03.2021 "О развитии пчеловодства и защите пчел", который планируется на рассмотрение в пятницу, 16 июля. Со своей стороны заместитель председателя партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко во время брифинга в Раде поддержал представителей пчеловодческой отрасли и выступил с призывом к нардепам голосовать за законопроект № 5274, который защищает интересы пчеловодов, передает корреспондент УНН.

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"Мы - одна из передовых стран, что экспортирует мед. Сегодня нам нужно изменить законодательство так, чтобы защитить эту отрасль, дать пчеловодам возможность государственной поддержки, самоуправления, увеличение пасек и экспорта. К сожалению, "Слуги народа" хотят убрать из законопроекта ответственность за потравы. Это лоббистская норма непосредственно тех людей, которые лоббируют различные агрохимикаты для того, чтобы увеличивать свою урожайность, забывая о том, что у нас есть биоразнообразие", - заявил нардеп Ивченко.

Детали

Отдельно народный депутат отметил важность в этом вопросе экспортной составляющей, ведь после постепенного спада коронакризиса экспорт украинских продуктов, в частности, меда стремительно восстанавливается.

"Мы призываем голосовать за законопроект, разработанный Ассоциацией (пчеловодов - ред.), который созданный действительно специалистами и сегодня является комплексным по поддержке отрасли пчеловодства в Украине", - подытожил Вадим Ивченко.