Рада одобрила реструктуризацию задолженности тепловиков и водоканалов

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада во втором чтении приняла закон № 3508-д о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа. За соответствующее решение проголосовали 303 народных депутата, передает УНН.

Детали

Указанный закон имеет целью:

• создать законодательные основания для преодоления кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа;

• регламентировать механизмы урегулирования долгов на рынке природного газа с учетом факторов их возникновения и с использованием исключительно рыночных механизмов урегулирования;

• обеспечить условия, необходимые для окончательного открытия рынка природного газа и прекращения государственного вмешательства в его функционирование, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли;

• создать надлежащие финансовые условия для выполнения оператором газотранспортной системы обязательств по содержанию в надлежащем состоянии и развития газотранспортной системы в целях удовлетворения ожидаемого спроса субъектов рынка природного газа на услуги транспортировки.

Добавим

По словам Председателя Верховной Рады, эта законодательная инициатива необходима для урегулирования ситуации, сложившейся в результате повышения тарифов.

"Принятый сегодня закон поможет реструктуризировать долги теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций. А чтобы избежать кризисных ситуаций в дальнейшем, тарифная политика должна быть прогнозируемой, а все шаги должны надлежащим образом разъясняться", - сказал Дмитрий Разумков.

Добавим

По информации авторов законопроекта, общий объем задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков по состоянию на 1 мая 2021 года может превысить 100 млрд грн.

Что было раньше

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в правительстве обсуждают вариант, при котором теплокоммунэнерго в регионах будут закупать газ летом, что позволит им сэкономить, для предоставления своих услуг во время следующего отопительного сезона. Также профильным ведомствам поручено разработать оптимальную модель работы в рамках рынка газа.