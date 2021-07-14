Кабмин создал Украинский ветеранский фонд

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины создал Украинский ветеранский фонд, который должен заработать с 2022 года. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“Правительство создало Украинский ветеранский фонд. Он должен заработать с 2022 года. Это решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса”, — написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, новый фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности.

Дополнение

В прошлом году Кабинет министров Украины перераспределил расходы бюджета для запуска Единого государственного реестра ветеранов войны — сервиса “Э-ветеран”, что упростит доступ ветеранов войны к получению государственных услуг.

Сообщалось, что Министерство по делам ветеранов планирует запустить Единый реестр ветеранов ко Дню Независимости.