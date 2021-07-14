Адвокатам разрешили беспрепятственно встречаться с клиентами

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект № 2063 о доступе адвоката к подзащитному с предложениями Президента Владимира Зеленского, передает УНН.

Народные депутаты отдали 338 голосов "за".

Детали

Закон позволяет защитникам без ограничения времени и количества иметь свидания с подзащитными в рабочие, выходные, нерабочие дни.

Его принято с необходимой технико-юридической доработкой. Им внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "О предварительном заключении" для "совершенствования механизма реализации права на защиту в уголовном производстве, а также во время отбывания наказания".

Что было ранее

Верховная Рада на внеочередном заседании в апреле отправила в комитет на доработку проект закона № 2063 о доступе адвоката к подзащитному с предложениями Президента.