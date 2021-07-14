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Рада приняла закон о развитии института старост. Предложения Зеленского учтено

Рада приняла закон о развитии института старост. Предложения Зеленского учтено

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины повторно рассмотрела и в целом приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост", учтя предложения Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

Законопроект, в частности, предлагает перед внесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета, который его утверждает и освобождает, обязательно проводить общественное обсуждение с жителями. Староста может не входить в состав исполнительного комитета совета общины, но одновременно имеет право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома или других органах совета. Также по решению органа местного самоуправления за старостой закрепляются отдельные задачи администратора ЦНАП.

Кроме того, регулируются другие вопросы: порядок создания старостинских округов, утверждение советом общины положений о старосте, совмещение должности старосты и тому подобное.

Добавим

3 июня Президент ветировал предыдущий проект закона, ведь тот содержал изменения в закон о Конституционном Суде Украины, что не касаются вопросов старост. Отметим, что в ВР хотели предположить, что действующий народный депутат может стать судьей КСУ без предварительного составления мандата.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, закон
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