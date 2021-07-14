Профильный комитет ВР поддержал законопроект Зеленского о большом Государственном Гербе Украины

КИЕВ. 14 июля. УНН. Комитет организации госвласти поддержал законопроект № 5712 Президента Украины Владимира Зеленского о большом Государственном Гербе Украины. Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-каналов.

Детали

По результатам голосования: "за" - 17, "против" - 2, и "воздержались" - 3.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 29 июня подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Государственный Герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом — изображение великокняжеского венца Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом — лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов. Под лентой — два золотых колоски пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

13 июля Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский законопроект "О большом Государственном Гербе Украины".

Что еще известно?

В сентябре 2020 года Кабинет министров одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Конкурс учитывал три премии для победителей лучшими проектами: первая премия — 100 000 грн, вторая премия — 50 000 грн, третья премия — 30 000 грн.

В ноябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины выбрало победителей конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины. Победным стал проект Алексея Кохана, который получил первую премию.

Однако, эскиз-победитель наткнулся на критику. 4 декабря Окружной административный суд города Киева просили признать недействительными результат конкурса “На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины”.

К слову, в комментарии Радио Свобода о том, целесообразно ли вообще проводить конкурс, Корниенко отметил, что это “был фол последней надежды” от Минкульта.

Уже позже, во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю дня Конституции, Владимир Зеленский анонсировал о внесении в ВР безотлагательного законопроекта о большом гербе Украины.

Позже, 29 июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о “большом Государственном Гербе Украины”, инициатором которого является Президент Владимир Зеленский.