Тупицкий не вернется к работе в течение ближайшего года - Вениславский

КИЕВ. 14 июля. УНН. Александр Тупицкий, который был освобожден от должности судьи Конституциного Суда Украины, не вернется к работе в течение ближайшего года. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.

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"Я думаю, что Тупицкий не вернется на работу в течение ближайшего года. Говорить о законности на данный момент нет никаких оснований. Господин Тупицкий не может зайти ни в Конституционный Суд Украины, ни выполнять полномочия судьи КС, поскольку еще нет решения, которое вступило в законную силу", - заявил Вениславский.

Детали

Он отметил, что решение вступает в законную силу после того, как апелляционную жалобу рассмотрит Большая палата, которая является апелляционной инстанцией, и после только принятие решения Большой палатой Верховного суда, решение может приобретать законную силу и вступить в силу.

Добавим

14 июля Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Контекст

В конце октября 2020 года Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

27 марта Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

По мнению Зеленского, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкого в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.